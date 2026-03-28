طالب المدرب الوطني فيصل الجاري، بالتركيز على عدد محدود من لاعبي المنتخب بدل الـ 50 لاعباً الذين تم اختيارهم مؤخراً من قبل المدرب ريناد، لافتاً إلى أن خسارة المنتخب السعودي الكبيرة من شقيقة المصري بنتيجة (4-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام «FIFA» الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، سببها البداية غير الموفقة من التشكيل ومروراً بتمركز اللاعبين وانسجامهم داخل الملعب وقال: «تفوق المنتخب المصري بأخطائنا الدفاعية وخروج خاطئ من الحارس نواف العقيدي»، وأضاف يقول: «عودة سلمان الفرج شكلت عبئاً على وسط الميدان لعدم مقدرته على ربط الثلث الدفاعي بالهجومي ويحتاج لوقت أطول لاستعادة مستواه مع الأخضر»، مطالباً «ريناد» بالاعتماد على اللاعبين عبدالله الحمدان وفراس البريكان في خط الهجوم، بدلاً من اللاعب خالد الغنام.