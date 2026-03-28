أوضح المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر لـ«عكاظ»، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية ومنظمة أمام شقيقة السعودي، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وانتهت بنتيجة (4-0)، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام «FIFA» الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، تعكس فارق الجاهزية والانضباط التكتيكي، إذ تفوق الضيوف بوضوح في التحولات السريعة، والضغط العالي، واستغلال المساحات خلف الأظهرة، إضافة إلى جودة الربط بين الوسط والهجوم.



الانسجام وبطء الارتداد الدفاعي



وقال: «مصدر قوة المنتخب المصري تمثلت في الانسجام الجماعي، ودقة التمرير في الثلث الأخير، والفاعلية أمام المرمى، مع حضور بدني واضح طوال اللقاء، في المقابل ظهرت نقاط ضعف المنتخب السعودي في بطء الارتداد الدفاعي، والضعف الكبير لدى خط الدفاع، خصوصاً اللاعبين عبدالإله العمري وعلي لاجامي وحسن كادش، وضعف التمركز، وغياب الفاعلية الهجومية، كما أن الأخطاء الفردية وقلة التركيز تحت الضغط ساهمت في اتساع الفارق».



أسباب الخسارة



وبين أن الأسباب التي أدت إلى خسارة «الأخضر»، تعود إلى تفاوت الجاهزية البدنية، ومحدودية الحلول التكتيكية، وعدم الاستقرار على التشكيلة، وهذا انعكس سلباً على الأداء العام، لافتاً إلى أن «الأخضر» يعاني فنيّاً وإدارياً ويحتاج لإعادة النظر قبل المشاركة في المونديال.