بمشاركة ميسي.. فوز باهت للأرجنتين على موريتانيا يفتح باب التساؤلات

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً غير مقنع على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-1، في مواجهة ودية احتضنها ملعب «ألبرتو خوسيه أرماندو»، ضمن تحضيرات بطل العالم لبطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة النجم ليونيل ميسي.

إلغاء مواجهة إسبانيا يغيّر المسار

جاءت هذه المواجهة بعد إلغاء اللقاء المرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا في قطر، بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني للبحث عن بدائل ودية للحفاظ على جاهزية الفريق.

هدفان مبكران يريحان التانغو

فرض المنتخب الأرجنتيني أفضليته منذ البداية، وافتتح التسجيل عبر إنزو فيرنانديز في الدقيقة 17 بعد تمريرة من ناهويل مولينا، قبل أن يعزز نيكو باز التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة 23، لينهي الشوط الأول متقدماً بثنائية نظيفة.

ميسي يدخل.. وموريتانيا ترد متأخراً

مع بداية الشوط الثاني، دفع سكالوني بالنجم ميسي بديلاً عند الدقيقة 46، في خطوة لإضفاء مزيد من الفاعلية الهجومية، إلا أن الأداء ظل دون التوقعات.

وقبل صافرة النهاية، قلّص المنتخب الموريتاني الفارق عبر جوردان ليفورت في الوقت بدل الضائع، ليضع لمسة ختامية على مواجهة لم ترتقِ للمستوى المنتظر من بطل العالم.

محطة زامبيا التالية

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره زامبيا في مباراة ودية جديدة فجر الأربعاء المقبل، ضمن برنامج الإعداد لمونديال 2026، في وقت يغيب فيه منتخب موريتانيا عن البطولة بعد فشله في التأهل عن التصفيات الأفريقية.