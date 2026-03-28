أعلن نادي برشلونة الإسباني تشخيص الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي رافينيا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية ضد فرنسا مساء الخميس ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل الإصابة ومدة الغياب

وأوضح نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة رافينيا من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وأضاف بيان النادي الكتالوني أن النجم البرازيلي سيعود إلى برشلونة لبدء فترة التعافي، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب 5 أسابيع.

أرقام رافينيا

وتمثل إصابة رافينيا ضربة موجعة لبرشلونة، إذ يعد أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، وساهم في 27 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 19 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.