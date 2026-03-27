رفض نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو التراجع عن قراره بمغادرة قلعة «أولد ترافورد» بنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وكان اللاعب البرازيلي قد أعلن في يناير الماضي أنه سيغادر مانشستر يونايتد عند انتهاء عقده في 30 يونيو، لكن جماهير ناديه هتفت له «عام آخر» بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3-1 على أستون فيلا في 15 مارس الجاري.

هتافات الجماهير لا تغيّر القرار

وقال كاسيميرو، في تصريحات نقلها موقع «The Athletic» عقب لقاء منتخب بلاده الودي ضد فرنسا أمس (الخميس): «ما زلت أستمتع كثيراً في مانشستر يونايتد، إنها لمحبة كبيرة من الجماهير تجاهي، لكنني أعتقد حقاً أن القرار قد اتُخذ وانتهى».

وأضاف لاعب الوسط البرازيلي: «أعتقد أن هذه المباريات الأخيرة لي مع مانشستر يونايتد ستكون لحظات صعبة».

ترقب «اتحادي»

كانت شبكة «ESPN» قد ذكرت هذا الأسبوع أن كاسيميرو ضمن اهتمامات نادي الاتحاد لتدعيم خط الوسط في الموسم القادم ضمن صفقة انتقال حر، تحسباً لرحيل لاعبه فابينيو.

وأوضحت الشبكة أن التعاقد المحتمل مع كاسيميرو مرتبط بمستقبل فابينيو، إذ من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وفي حال عدم التجديد ستتجه إدارة الاتحاد إلى التعاقد مع مواطنه البرازيلي.