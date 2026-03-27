كشف تقرير صحفي عن صراع في إيطاليا للتعاقد مع نجم الأهلي فرانك كيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يضعط لتجديد العقد

وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، يسعى الأهلي لتجديد عقد كيسي الذي ينتهي في 30 يونيو القادم لمدة موسمين مع زيادة تصل إلى 10% في راتبه.

فيورنتينا.. خطوة لم تتحقق

وأضاف التقرير أن فيورنتينا حاول ضم اللاعب في الأشهر الأخيرة، لكن يبدو أن كيسي ليس متحمساً لهذه التجربة، إذ يرغب في الانضمام إلى نادٍ أكبر.

يوفنتوس يبدأ المحادثات

وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب كيسي منذ أشهر، وقد عقدت إدارة النادي اجتماعاً مع وكيله في نهاية يناير الماضي واستمر التواصل حتى الأسابيع الأخيرة. ويُعد كيسي هدفاً قديماً لمدرب البيانكونيري لوتشيانو سباليتي.

ويُشير التقرير إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم عقد لمدة عامين بقيمة خمسة ملايين يورو سنوياً، بالإضافة إلى المكافآت، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مرتبط بعدد مشاركات اللاعب وأدائه.

اهتمام روما وإنتر

كما لفتت الصحيفة إلى أن كيسي يحظى أيضاً باهتمام ناديي روما وإنتر ميلان، لكن القرار النهائي يبقى بيد اللاعب.