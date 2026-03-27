التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد البركة.

فيما حضر من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة سيرغي كيسليتسيا، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الفريق أندريه هناتوف، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ونائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع دافيد ألويان.