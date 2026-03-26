كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن نادي النصر ينتظر ردا من لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي «روشن»، حول الطلب الذي تم تقديمه بتاريخ 1 مارس عبر خطاب رسمي للرابطة بشأن تقديم مباراة الاتفاق الدورية ضمن الجولة 29 من يوم 24 أبريل إلى 15 أبريل؛ وذلك نظرًا لظروف محتملة مرتبطة بالمشاركات الآسيوية قبل تحديد الموعد الرسمي لمباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2، إلا أن الرد في حينه جاء بالاعتذار دون توضيح أسباب مقنعة.



وكشف المصدر أنه تم مخاطبة الرابطة مرة أخرى بعد تأكيد مواعيد المباريات القارية يومي 19 و22 أبريل مع طلب مراعاة هذا التداخل، حيث ترى إدارة النصر أنه لا يمكن أن يخوض الفريق مباراة يوم 22 أبريل ثم يعود للعب يوم 24 من الشهر نفسه مباشرة خصوصًا مع احتمالية امتداد مواجهة 22 أبريل إلى أشواط إضافية أو ركلات ترجيح، مما قد يعني الدخول في يوم جديد، ولم يصل رد الرابطة حتى الآن بالموافقة أو الرفض.



يذكر أن إدارة المسابقات في الرابطة برئاسة مانويل فلوريس قامت بتقديم مباريات الجولة 29 للأندية المشاركة في النخبة الآسيوية (الهلال والأهلي والاتحاد) إلى يوم 7 أبريل قبل الجولة 28 ويأمل النصراويون التعامل مع طلب النصر بمثل تعاملهم مع الفرق السعودية الأخرى المشاركة في النخبة الآسيوية، خصوصاً أن الفرق الأربعة كلها تمثل الوطن في المحافل الآسيوية.