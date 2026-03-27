لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة اجتاحت جنوب تنزانيا.

وأفاد مسؤول مقاطعة رونغوي بمنطقة مبيا جعفر هانيو، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن أمطاراً غزيرة مصحوبة برياح عاتية تسببت في انهيارات طينية دمرت عدداً من المنازل فجر الأربعاء الماضي، مشيراً إلى انتشال 18 جثة الأربعاء، وجثتين إضافيتين أمس.

وفي ظل استمرار التهديدات الجوية، وجهت السلطات نداءات عاجلة للسكان بالإخلاء الفوري. وحثّ المسؤولون سكان المناطق المنحدرة والمعرضة للانزلاقات على مغادرة منازلهم فوراً.