كشفت تقارير حديثة، بحسب ما ذكرته شبكة العمل لمكافحة المبيدات Pesticide Action Network UK (PAN UK)، عن قائمة تضم 12 نوعاً من الفواكه والخضروات تُعد الأكثر احتواءً على بقايا المبيدات؛ استناداً إلى بيانات برنامج حكومي بريطاني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ما يعيد الجدل حول سلامة المنتجات الزراعية المتداولة عالمياً.

وأظهرت النتائج أن الجريب فروت تصدّر القائمة بنسبة تلوث قاربت 99% من العينات، تلاه العنب والليمون الأخضر والموز والفلفل الحلو، إلى جانب أصناف أخرى مثل الفاصولياء والمشروم والبروكلي والباذنجان، في مؤشر واضح على انتشار واسع لبقايا المبيدات في سلة الغذاء اليومية.

وبيّنت البيانات، بحسب ما ذكر في التحليل، رصد نحو 123 مادة كيميائية مختلفة، من بينها 42 مادة مصنفة كمسرطنة محتملة، و21 مادة قد تؤثر على النظام الهرموني، وهو ما يرفع من مستوى القلق المرتبط بالتعرض المزمن لهذه المركبات.

وأشار التقرير إلى ما يُعرف بـ«تأثير الكوكتيل»، إذ يحتوي المنتج الواحد على عدة مبيدات في آن واحد، ما قد يؤدي إلى تفاعلات مركبة داخل الجسم لا تزال آثارها طويلة المدى غير مفهومة بالكامل علمياً.