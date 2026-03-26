أعلن الجيش الإسرائيلي، اغتيال رئيس استخبارات البحرية الإيرانية بهنام رضائي، اليوم (الخميس)، بعد ساعات من تأكيده مقتل قائد القوات البحرية الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال غارات على بندر عباس جنوب إيران، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.



الحرب البرية أكثر خطورة



من جانبه، هدد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الجنرال علي جهانشاهي، من أن أي تدخل عسكري أمريكي في بلاده سيكلف الولايات المتحدة ثمناً باهظاً، بعد معلومات عن خيارات أمريكية باستخدام قوات برية.



وشدد في تصريحات اليوم، على أن الحرب البرية ستكون أكثر خطورة وتكلفة، لافتاً إلى أن إيران تقوم بمراقبة جميع التحركات على الحدود، وهي على أهبة الاستعداد لأي سيناريو، وفقاً لما أوردته شبكة CNN.



خيارات عدة أمام البنتاغون



وكانت مصادر أمريكية مطلعة، كشفت أن التصعيد العسكري ضد طهران قد يتزايد بشكل كبير إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات، لافتة إلى أن العمليات العسكرية قد تتزايد إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً من قبل الجانب الإيراني، وفق ما نقل موقع أكسيوس (الخميس).



وأكدت المصادر أن خيارات البنتاغون قد تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة النطاق على مختلف الأراضي الإيرانية، فضلاً عن الاستيلاء أو حصار جزيرة خارك. وأفادت بأن البنتاغون يستعد لتطوير خيارات عسكرية بهدف توجيه ضربة قاضية لإيران.



تصرفات غريبة ومتناقضة



من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن المفاوضين الإيرانيين يتصرفون بشكل «غريب ومتناقض»، لافتاً إلى أنهم يسعون لإبرام اتفاق، رغم تصريحاتهم العلنية التي تفيد بأنهم ما زالوا يدرسون المقترحات الأمريكية.



وأضاف عبر منصته «تروث سوشيال»، أن إيران، تعرضت لضربات عسكرية قاسية ولا تملك فرصة للعودة، داعياً طهران إلى التعامل بجدية مع المفاوضات.



وحذر الرئيس الأمريكي إيران من أن «الوقت ينفد»، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق قريباً قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التراجع عنه، وفق كلامه. ورأى أن على المفاوضين الإيرانيين أن يأخذوا الأمر على محمل الجد قبل فوات الأوان، مضيفاً: «إنهم يتوسلوننا لإبرام اتفاق».



بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشدداً على أن مهمته إضعاف قدرات إيران بشكل أكبر، وأكد أنه لا يزال هناك العديد من الأهداف في إيران.