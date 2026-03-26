أعلن مساعد الشؤون الثقافية في الحرس الثوري الإيراني رحیم نادعلي، إطلاق برنامج بعنوان «للإيرانيين» يهدف إلى جذب المتطوعين لتقديم الدعم للقوات المسلحة الإيرانية.



وكشف عن تخفيض الحد الأدنى لعمر المتطوعين في بعض هذه الأنشطة إلى 12 عاماً، داعياً المراهقين الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاماً للتسجيل والمشاركة، وهو ما يتعارض مع التزامات إيران الدولية المتعلقة بمنع استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية.



ويشمل البرنامج وفقاً لوسائل إعلام إيرانية، عدة أنشطة، بينها: الدوريات الاستخباراتية والعملياتية، ونقاط التفتيش التابعة للباسيج، والدعم اللوجستي، وتنظيم «قوافل بطولية»، أيضا إعداد الطعام للقوات، والعناية بالمصابين العسكريين، وتقديم المساعدة للمنازل المتضررة جراء الحرب.



وكانت مصادر أمريكية مطلعة، أكدت أن التصعيد العسكري ضد طهران قد يتزايد بشكل كبير إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات، ولفتت إلى أن العمليات العسكرية قد تتزايد إذا بقي مضيق هرمز مغلقاً من قبل الجانب الإيراني، وفق ما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الخميس).



وأكدت المصادر أن خيارات البنتاغون قد تشمل استخدام القوات البرية وحملة قصف واسعة النطاق على مختلف الأراضي الإيرانية، فضلاً عن الاستيلاء أو حصار جزيرة خارك. وأفادت بأن البنتاغون يستعد لتطوير خيارات عسكرية بهدف توجيه ضربة قاضية لإيران.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت سابقاً أنها نفذت أكثر من 10 آلاف ضربة خلال أقل من أربعة أسابيع من الحرب. وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية في الجيش الأمريكي «سنتكوم»، براد كوبر، مساء أمس (الأربعاء)، أن «معدلات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية انخفضت بأكثر من 90%»، ما يعني أن «قدرة إيران على مهاجمة القوات الأمريكية ودول المنطقة انخفضت بشكل كبير».



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من مرة القضاء على القدرات الإيرانية العسكرية جواً وبحراً، ولوح بفتح أبواب الجحيم إذا لم تتوصل طهران لاتفاق، مع استمرار المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء، خصوصاً باكستان ومصر.