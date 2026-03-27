شهدت مختلف مناطق ومحافظات المملكة أمس، حالة مطرية، تخللتها أمطار رعدية راوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، صاحبتها زخات من البرد وتساقط للثلوج، ورافقتها رياح قوية أدّت إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع، إضافة إلى تساقط البَرَد وجريان السيول. وقد تركّزت السحب الركامية على عدد من المناطق، ما أسهم في استمرار الهطول لفترات متقطعة طوال اليوم.

وقد أسهمت هذه الأمطار في انخفاض درجات الحرارة وتحسّن جودة الهواء، كما أدّت إلى امتلاء الأودية والشعاب، الأمر الذي يستدعي توخي الحيطة والحذر، خصوصاً في المناطق المنخفضة. وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الجوية وإصدار التنبيهات اللازمة حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، حذّرت مراكز أرصاد خليجية، وفي مقدمتها المركز الوطني للأرصاد، من التطبيقات غير المرخصة التي تبث توقعات جوية مضللة حول الطقس في المملكة والخليج. وأكدت أن المملكة لا تتأثر بالأعاصير المدارية نظراً لإطلالتها على بحار شبه مغلقة، وأن ما يتم رصده غالباً هو تأثيرات مصاحبة للظواهر الجوية، خصوصاً الأمطار. وشددت التقارير على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنّب الشائعات والمصادر غير الموثوقة.

من جهة أخرى، باشرت الأمانات والبلديات في مختلف المناطق تنفيذ خططها الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، بنشر الفرق والآليات والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية عبر الاستعداد المبكر للموسم وتعزيز مراكز الإسناد وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والكوادر لضمان سرعة الاستجابة.