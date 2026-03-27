رحّبت رابطة العالم الإسلامي -بتثمين كبير- باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، قرارًا بشأن ما ترتّب على العدوان الإيراني الإجرامي السافر على المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من تداعيات خطرة على حقوق الإنسان.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، باسم مجالس ومجامع وهيئات الرابطة العالمية، هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة لهذا العدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فورًا، وضمان المساءلة عنه، لا سيما في ظل ما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مُذكّرًا بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الغاشم.

وجدّد الشيخ العيسى، التأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يمثّل رسالة واضحة للنظام الإيراني بالموقف الدولي الموحّد برفض وإدانة اعتداءاته الإجرامية بذَرائعها الزائفة.