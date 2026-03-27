دعت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان إلى مغادرة البلاد بشكل فوري، على خلفية تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، والتزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان.

وشددت السفارة على أهمية تواصل المواطنين معها في حال حدوث أي طارئ، مؤكدة حرصها على سلامة الجميع، ومجددة تمنياتها بالأمن والسلامة.

وأوضحت السفارة أرقام التواصل المخصصة لخدمة السعوديين، حيث خصصت الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج (92001114)، إلى جانب أرقام هاتف شؤون السعوديين: (0096178803388) و(0096176026555).

كما دعت في حالات الطوارئ إلى الاتصال على الرقمين: (009611762711) و(009611762722).