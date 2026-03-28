نصح مدير منتخب مصر إبراهيم حسن مواطنه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بالانضمام إلى الدوري السعودي في حال عدم الاستمرار في أوروبا.

وكان صلاح قد أعلن الثلاثاء الماضي رحيله رسمياً عن «الريدز» عقب نهاية الموسم الحالي 2025-2026، فيما أكد وكيله رامي عباس أن اللاعب لم يحسم وجهته القادمة.



محمد صلاح

الوجهة المثالية لصلاح

وقال إبراهيم حسن في تصريحات إلى برنامج «أكشن مع وليد» المذاع على قناة «إم بي سي أكشن»: «محمد صلاح لا يزال في قمة عطائه الكروي، بلاش ينتقل للدوري الأمريكي، الأفضل له الانضمام إلى الدوري السعودي إذا كان ذلك متاحاً، على أن تكون الأولوية للدوري الفرنسي إذا تلقى عرضاً من باريس سان جيرمان».

وأضاف: «إذ لم يواصل صلاح اللعب في مستوى عالٍ في أوروبا، فالأفضل له الانضمام إلى الدوري السعودي».

غياب صلاح أمام «الأخضر»

وغاب محمد صلاح عن منتخب مصر أمام الأخضر في المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة.