بهذه العبارة «On the ball»، وهي تعني «متيقظ»، طمأن قائد النصر كريستيانو رونالدو جماهير ناديه على وضعه الفني وجاهزيته البدنية لتكملة المشوار مع الفريق فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، إذ لاقى هذا المنشور الذي بثه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»، تفاعلاً كبيراً، إذ يعتمد «رونالدو» دائماً على روتين «متيقظ» للوصول لقمة لياقته، إذ يستيقظ مبكراً (نحو 6 صباحاً)، ويمارس تمارين القلب، ويتبع نظاماً غذائياً دقيقاً، ويستريح بذكاء للحفاظ على طاقته، مما يجعله في حالة تركيز دائم داخل وخارج الملعب، ما يعكس نظامه الغذائي والرياضي الصارم والذي جعله الرياضي الأول على مستوى العالم.