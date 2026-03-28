أوضح مدرب منتخب مصر حسام حسن، أن التوازن بين الاستفادة من اللاعبين الأجانب وتطوير المواهب المحلية يمثل عنصرًا مهمًا في بناء منظومة كروية متكاملة، تسهم في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي، جاء ذلك عقب فوز منتخب بلاده على شقيقه السعودي بنتيجة (4-0)، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام "FIFA" الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، مؤكداً على أهمية منح اللاعبين المحليين فرصًا أكبر للمشاركة في المنافسات المحلية، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على قوة المنتخبات الوطنية، وأوضح «حسام حسن»، أنه لاحظ خلال متابعته للدوري السعودي للمحترفين ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب في الأندية، الأمر الذي قد يسهم في تقليص دقائق مشاركة اللاعب السعودي داخل الملعب، وأضاف: «هذا الأمر قد ينعكس على جاهزية اللاعبين الدوليين، خاصة فيما يتعلق بخوض المنافسات القارية والتصفيات المؤهلة»، مؤكدًا أن منح اللاعبين السعوديين مساحة أكبر للمشاركة يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية ويعزز من قوة المنتخبات.