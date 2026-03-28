أصيب الفنان المصري طارق النهري، بوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الدقي بالجيزة لتلقي العلاج العاجل.

هبوط حاد

وأوضح مصدر مقرب من الفنان في تصريحات إعلامية، بأن النهري كان يتواجد بصحبة عدد من أصدقائه حين سقط مغشياً عليه بشكل مفاجئ، ما اضطرهم لنقله فوراً إلى قسم الطوارئ، مشيراً إلى أن أطباء الحالات الحرجة قاموا بتركيب المحاليل الطبية اللازمة ومعها عقاقير عاجلة، بعدما تبين معاناته من هبوط حاد في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

بروتوكول علاجي

وأضاف قرر الطبيب المعالج إبقاء النهري في قسم الطوارئ لحين استعادة وعيه بشكل كامل، على أن يخضع بعدها لسلسلة من التحاليل والأشعة الطبية الدقيقة للوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب، مؤكداً متابعةنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، حالة النهري لحظة بلحظة، فيما توافد عدد من الفنانين إلى المستشفى للاطمئنان على زميلهم.

أعمال خالدة

ويعد طارق النهري البالغ من العمر 74 عاماً، أحد الوجوه البارزة في السينما والدراما المصرية، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج في 1978.

وبدأحياته الفنية ممثلاً وشارك في أعمال خالدة مثل «الطريق إلى إيلات»و «الكرنك»، وصولاً إلى نجاحاته الأخيرة في «جعفر العمدة» و«الشوارع الخلفية».

و عاش النهري محطات صعبة في حياته الشخصية، بعدما أُدين في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت عام 2011، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد عام 2019، حتى قضى 3 سنوات في محبسه قبل أن يصدر بحقه عفو رئاسي شمله مع 9 آخرين، ليعود بعدها بقوة إلى الساحة الفنية، مشاركاً في أعمال درامية بارزة كان آخرها مسلسل «درش» مع الفنان مصطفى شعبان، والجزء السادس من مسلسل«المداح» مع حمادة هلال.