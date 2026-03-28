قُتل قياديان بارزان في وحدة الارتباط التابعة لحزب الله اللبناني خلال سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في بيروت، في إطار تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.



وكشفت تقارير إعلامية لبنانية مقتل 9 في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، بينهم 5 مسعفين.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الضربات التي نُفذت خلال الليلة الماضية طالت عشرات البنى التحتية التابعة للحزب، وأسفرت عن مقتل كل من أيوب حسين يعقوب، وياسر محمد مبارك، وهما من القيادات البارزة في وحدة الارتباط، لافتاً إلى أن مبارك كان يشغل منصباً في وحدة الصواريخ التابعة للحزب.



وحسب معطيات إسرائيلية، فإن يعقوب سبق أن تولى مواقع قيادية في وحدة الصواريخ، وشارك في تطوير قدراتها، إضافة إلى دوره في توجيه عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال العمليات الأخيرة.



ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جوية وبحرية متزامنة استهدفت عشرات المواقع في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، في إطار دعم القوات العاملة ميدانياً، وتقليص القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة.



واستهدفت الضربات مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، ومباني عسكرية، وبنى تحتية أخرى، قال الجيش إنها تُستخدم لأغراض عسكرية، ما يؤكد توسيع نطاق العمليات لتشمل أهدافاً متعددة في العمق اللبناني.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بإسقاط 4 طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي في الشمال اليوم (السبت)، وتم اعتراض 3 منها، وسقطت الرابعة في منطقة يوكنعام بعد مطاردة، دون تسجيل إصابات.



ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً عاجلاً إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان، داعياً إلى إخلاء منازلهم والتوجه شمال نهر الزهراني، وحذر من أن العمليات العسكرية ستتواصل في تلك المناطق.



وذكر أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية أنشطة حزب الله، مؤكداً أن الجيش لا يستهدف المدنيين، لكنه سيواصل عملياته ضد مواقع الحزب في المناطق المحددة.