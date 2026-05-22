شهدت اللحظات التي سبق تتتويج فريق النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» لموسم 2025-2026،وبالتحديد في الدقيقية الـ81 من عمر المباراة التي جمعته بضيفه ضمك، وانتهت بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الختامية من المسابقة، لحظات مؤثرة، بعدما دخل «رونالدو» في نوبة بكاء فور تسجيله هدفه الثاني في المباراة، متأثراً بتحقيق اللقب بعد موسم طويل من الضغوط والتحديات، في مشهد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً.

و لم يكن مشهداً عابراً، بل تلك كانت دموع ثلاث سنوات ونصف من الانتظار، ومن الإخفاقات، بعد تحقيقه 36 بطولة في أوروبا ، وإجابة للسؤال الذي رافقه منذ وصوله إلى العاصمة السعودية «الرياض».. هل جاء «رونالدو» ليفوز، أم ليُنهي مسيرته الكرويةبصمت في الدوري السعودي؟ هذه قصة الرحلة، محطة بمحطة.

يناير 2023: البداية وسط دوري مختلف

تعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ النجم البرتغالي عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. كان رونالدو يومها يحمل جرحاً طازجاً: مقابلته الشهيرة مع بيرس مورغان التي قال فيها إنه لا يحترم تين هاج، وانتهت بفسخ عقد مهين. وصل الرياض ليُقدَّم في احتفال أسطوري بملعب مرسول بارك (الأول بارك حالياً) أمام جماهير ملأت المدرجات. كان المدرب يومها الفرنسي رودي غارسيا. والحلم: لقب الدوري في الموسم نفسه، لكن الواقع: لا شيء.

أغسطس 2023: اللقب الأول..

نجح كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه النصر السعودي للتتويج ببطولة الأندية العربية لكرة القدم بالفوز على غريمه التقليدي نادي الهلال في نهائي البطولة، بثنائية شخصية. وفاز رونالدو بلقب الهداف برصيد 6 أهداف.

ظنّ الجمهور أن الجليد قد ذاب. لكن البطولة العربية لم تكن لقباً رسمياً ضمن خزائن الفيفا، وسرعان ما عاد السؤال: متى يأتي اللقب الحقيقي؟

مايو 2024: الرقم القياسي.. بلا تاج

موسم 2023-2024 كان قمة رونالدو رقمياً. سجل 35 هدفاً في موسم واحد، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين. وكتب رونالدو أنه أصبح أول لاعب في التاريخ يظفر بجائزة هداف الدوري في 4 دول مختلفة: إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا والسعودية.

لكن خلف هذا الإنجاز الفردي، خبأ النصر فشلاً جماعياً مدوّياً: فالهلال خطف الدوري دون أي هزيمة في 34 جولة، وسقط النصر في كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح. وكانت الرسالة قاسية مفادها أن الأهداف وحدها لا تصنع بطلاً.

2024-2025: موسم الانكسار

تفاقمت الأمور، وخسر النصر السوبر السعودي أمام الهلال 1-4. ثم في أغسطس 2025، جاءت الضربة الأقسى في كأس السوبر حين سجّل رونالدو هدفاً في المباراة النهائية بين نادي النصر ومنافسه الأهلي، التي انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 عقب التعادل في الوقت الأصلي 2/2، على أرض استاد هونغ كونغ.

كان ذلك النهائي الثالث الذي يخسره رونالدو رسمياً مع النصر: كأس الملك موسم 2023-2024، وكأس السوبر 2024، والآن نسخة 2025. ومع ذلك، حقق إنجازاً تاريخياً في تلك الليلة، حين وصل رونالدو للهدف رقم 100 بقميص نادي النصر، ليصبح أول لاعب على مر التاريخ يسجّل 100 هدف أو أكثر مع 4 أندية مختلفة ومع منتخب بلاده.

لكن الصورة التي عبّرت عن المرحلة كلها كانت لرونالدو وهو يمشي وحيداً في الملعب، تتحدث عنه الكاميرات بأنه «كاد يبكي».

يونيو 2025: قرار التحدي

كان بإمكانه الرحيل. فعقده قد انتهى، وملف كأس العالم للأندية كان مغرياً. لكنه اختار العودة. وجدد النصر عقد رونالدو لمدة موسمين حتى يونيو 2027، في صفقة وصفتها الصحف بـ«الأضخم في تاريخ الرياضة». وسط أنباء تتحدث عن حصة ملكية بنسبة 15% في نادي النصر، ومكافآت تشمل 4.6 مليون يورو عند التتويج بالحذاء الذهبي، و9.3 مليون يورو في حال فوز النصر بلقب الدوري.

حينها، كتب رونالدو على حسابه: «فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معاً». لم يكن البقاء قراراً مالياً فقط، لقد كان قراراً بألا يغادر السعودية مهزوماً.

يوليو 2025: جيسوس يصل بوعد

جاء البرتغالي خورخي خيسوس على رأس الجهاز الفني، كخامس مدرب يعمل مع رونالدو في النصر بعد غارسيا وكاسترو وبيولي وستيفانو بيولي. وقد كان واضحاً منذ اليوم الأول: «بدون دعوة كريستيانو رونالدو لم أكن لأقود النصر»، قال خيسوس. وأضاف «إن رونالدو لاعب حقق كل شيء في كل مكان ذهب إليه إلا السعودية، لنرى ما إذا كان بإمكاني المساعدة».

لقد كان الوعد ضمنياً: الدوري أو لا شيء.

21 مايو 2026: ليلة الحسم

كل شيء انكشف في 90 دقيقة. ساديو ماني سجّل الهدف الأول في الدقيقة 33، بينما أضاف كومان الهدف الثاني، ثم جاء رونالدو ليصنع نهايته بأسلوبه: ثنائية في الدقيقتين 63 و81. وبعد إحرازه الهدف الرابع وقبل خروجه من الملعب، انهمرت دموع كريستيانو أثناء تحية الجماهير.

وبهذا الانتصار، أنهى النصر المسابقة في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف الهلال. والانتظار الذي امتد من يناير 2023 إلى مايو 2026 (ثلاث سنوات وأربعة أشهر) انتهى أخيراً.

لماذا الدموع؟

من السهل القول إن رونالدو بكى لأنه فاز بدوري. لكن الحقيقة أعمق. هذا رجل في الأربعين من عمره، رفع كأس دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وفاز بخمس كرات ذهبية، وقاد البرتغال للقب يورو. ولهذا فإن البكاء كان على شيء آخر.

كان على كل المرات التي قيل فيها إن مسيرته في السعودية «نزهة تقاعد». على نهائيات الكأس الثلاث التي خسرها. على وعد ابنه كريستيانو جونيور بأن «والدي سيفوز هنا». على ثقة جيله الأخير التي لم يكن مسموحاً له أن يخسرها.

وفي الدقيقة 87، حين خرج من الملعب، لم يكن مجرد لاعب يُستبدل. كان رجلاً يُسلّم لقباً سعى خلفه ثلاث سنوات ونصف. وما إن لمست قدماه خط التماس، حتى أدار ظهره للجماهير، ووضع يديه على وجهه، وبكى.

كانت تلك دموع رجل دفع الثمن، فاستحق التاج.

لقد انتهت القصة الأولى. لكن العقد يمتد حتى 2027. وأسئلة كثيرة لا تزال مفتوحة: هل سيدافع عن اللقب؟ كيف سيخوض كأس العالم 2026 مع البرتغال بطلاً للدوري السعودي؟ وهل سيكون هذا الجوع الذي رأيناه في ملعب الأول بارك بداية حقبة جديدة.. أم نهاية مسلسل طويل؟