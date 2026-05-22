سجّل الهلال والأهلي اسميهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بطريقة استثنائية ونادرة، بعدما أصبحا الفريقان الوحيدان اللذين أنهيا مباريات موسم كامل في الدوري أي خسارة، ولم يتوجا باللقب، في مفارقة كروية لا تتكرر كثيرًا.



إذ تمكّن الهلال خلال موسم 2025/2026 من إنهاء مشواره في الدوري بسجل خالٍ من الهزائم، بعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية والانتصارات والتعادلات، ليقدّم واحدًا من أكثر مواسمه استقرارًا على المستوى الفني. ورغم ذلك، لم ينجح الفريق في حسم لقب الدوري، ليكتفي بإنجاز معنوي تاريخي يتمثل في إنهاء الموسم دون خسارة.



وسبق الأهلي الهلال في تحقيق هذا الرقم خلال موسم 2014/2015، حين قدّم الفريق موسمًا استثنائيًا تحت قيادة فنية مميزة، ونجح في عبور جميع مبارياته دون أي هزيمة، وسط إشادة كبيرة بالمستويات التي ظهر بها الفريق آنذاك. إلا أن كثرة التعادلات حرمت الأهلي من التتويج باللقب، ليُنهي الموسم وصيفًا رغم محافظته على سجله الخالي من الخسائر.



ويُعد هذا من أندر الأرقام في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ غالبًا ما يرتبط إنهاء الموسم دون خسارة بتحقيق البطولة، إلا أن الهلال والأهلي كسرا هذه القاعدة، ليبقى اسماهما حاضرين في واحدة من أبرز المفارقات التاريخية في الكرة السعودية.



وتؤكد هذه الحالات أن المنافسة على لقب الدوري لا تعتمد فقط على تجنب الخسارة، بل تحتاج أيضًا إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات وحصد النقاط في المباريات الحاسمة طوال الموسم.



مشواره في الدوري



لعب 34



فاز25



تعادل9



خسر0



له85



عليه27



النقاط 84