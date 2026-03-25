أعلن نادي الشباب خضوع مهاجم الفريق الأول، البرازيلي كارلوس جونيور، لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم في عضلات البطن، في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالبرازيل، بعد تنسيق كامل مع الجهاز الطبي بالنادي.



وجاءت العملية عقب معاناة اللاعب من آلام في الفترة الماضية، ما استدعى التدخل الجراحي لضمان تعافيه بشكل كامل والحد من تفاقم الإصابة. وأكدت الفحوصات الطبية التي سبقت العملية حاجة اللاعب لهذا الإجراء الذي تكلل بالنجاح.



ومن المقرر أن يبدأ كارلوس جونيور خلال الأيام القادمة برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي، يتضمن مراحل علاجية ولياقية تمهيداً لعودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية، قبل استئناف مشاركته مع الفريق في المباريات الرسمية.



ولم يكشف النادي عن المدة الزمنية المحددة لغياب اللاعب، مكتفياً بالتأكيد على متابعة حالته بشكل مستمر لضمان جاهزيته الكاملة قبل العودة للمنافسات.