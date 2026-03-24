كشف مدير المنتخبات السورية موفق فتح الله سبب استبعاد مهاجم الحزم عمر السومة من قائمة «نسور قاسيون» لمواجهة أفغانستان. حيث يلتقي منتخب سورية مع أفغانستان 31 مارس الجاري ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

غياب السومة «قرار فني»

وقال فتح الله في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «استبعاد عمر السومة قرار فني، المدرب هو صاحب القرار الأول والأخير في ما يخص استدعاء اللاعبين». وأضاف فتح الله أن الاتحاد السوري لن يقف عائقاً أمام عودة السومة، في حال طلب الجهاز الفني استدعاءه من جديد.

تفاصيل الأزمة

وكان رئيس الاتحاد السوري فراس تيت قد أكد سابقاً تواصله مع عمر السومة لتمثيل منتخب سورية في بطولة كأس العرب التي أُقيمت نهاية العام الماضي في قطر، إلا أن اللاعب نفى تهربه من الانضمام إلى «نسور قاسيون»، مشيراً إلى أنه سيرد في الوقت المناسب.

من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن غياب السومة عن كأس العرب جاء نتيجة «سوء تفاهم» بين اللاعب وبعض مسؤولي الاتحاد، حيث طُلب منه أمر ما قبل الانضمام ونفّذه بالفعل، لكنه فوجئ بتراجع المسؤولين عن الاتفاق، ما وضعه في موقف محرج، فاعترض على ذلك، الأمر الذي أثار استياء المسؤولين الذين رأوا أن طريقة اعتراضه لم تكن مناسبة.