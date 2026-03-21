كشفت صحيفة «ديلي ميل الإنجليزية»، أن الاسكتلندي «ريتشارد هيوز» توصل لاتفاق نهائي مع نادي الهلال لتولي منصب المدير الرياضي، بعد الاتفاق على الشروط بين الجانبين وبقي توقيع العقد، وفي حال تم التوقيع سيبدأ الفريق المساعد لريتشارد هيوز بالعمل مباشرة على أن يبدأ مهامه في الصيف القادم، إذ سيسهل «ريتشارد هيوز» في حال إعلان قدومه لـ«الزعيم»، انتقال المصري محمد صلاح لصفوف الفريق العاصمي صيف هذا العام، نظرا لعلاقته الجيدة داخل ليفربول مما يمنحه أفضلية في المفاوضات، وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن صلاح لم يحسم قراره النهائي حتى الآن في ظل اهتمام متزايد من أندية دوري روشن، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT».



وكان النجم المصري قد رفض في وقت سابق عروضا من الدوري السعودي مفضلا تجديد عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل 2025 إلا أن مستقبله بات محل شك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية. وشهد مستوى صلاح تراجعا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي إذ سجل 10 أهداف فقط حتى الآن مقابل 34 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم السابق.



يذكر أن «ريتشارد هيوز» لا يُعتبر من النجوم البارزين عالميا، لكنه لاعب مهم تاريخيا في نادي «بورنموث» لسنوات طويلة، حيث يُعرف بالاستمرارية والانضباط. ولد في 25 يونيو 1979 في مدينة «غلاسكو»، وكان يلعب في خط الوسط، بدأ مسيرته مع اتلانتا الإيطالي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول، وفور تعاقده مع «بورنموث» بين 1998 إلى 2014 لعب 380 مباراة وكان عنصرا أساسيا في الفريق وسجل 20 هدفا ومثل منتخب بلاده في 5 مباريات، بعدها اتجه للعمل الإداري في كرة القدم، وشغل منصب المدير الرياضي للنادي بعد اعتزاله اللعب، ثم تولى أدوارا تنفيذية في أندية إنجليزية، فمنذ توليه منصب المدير الرياضي في «ليفربول» مارس 2024، أعاد بناء الإدارة الرياضية باختيار بديل يورغن كلوب، وعمل بالشراكة مع «مايكل إدواردز» لإعادة هيكلة المشروع الرياضي، ولعب دورا مباشرا في التعاقد مع المدرب الحالي«أرني سلوت»، وتوج مع الفريق بلقب الدوري، وأنفق صيف 2025 نحو 450 مليون جنيه إسترليني لتدعيم صفوق الفريق وكان أبرزهم فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك، ويعتمد على تحليل البيانات في اتخاذ قراراته الفنية والتعاقدية، ورغم الإنفاق تراجع مستوى الفريق حيث يحتل المركز الخامس في الدوري وينافس بقوة لخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال الأوروبي ولم يحقق إي انجاز هذا الموسم.