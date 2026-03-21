أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم، قائمة المنتخب الأول لمعسكر شهر مارس الجاري استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وضمت القائمة التي وجه لها المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي الدعوة 32 لاعباً، بينهم 4 حراس، هم مشعل برشم، ومحمود أبو ندى، وشهاب الليثي، وصلاح زكريا، إلى جانب اللاعبين أحمد الجانحي، وأحمد الراوي، وأنس عبدالسلام، وأحمد فتحي، وأكرم عفيف، وادميلسون جونيور، وأيوب العلوي، وأحمد الحسن، والهاشمي الحسين، وبوعلام خوخي، وبيدرو ميغيل، وبسام الراوي، وحسن الهيدوس، والمعز علي، ونيل ماسون، وعاصم مادبو، وخالد علي، وعيسى لاي، وكريم بوضياف، ومحمد خالد، ومحمد مناعي، ولوكاس مَنديز، ومبارك شنان، ومروان شريف، ومصطفى طارق، وهمام الأمين، ويوسف عبدالرزاق، ومحمد وعد.



ويأتي المعسكر القادم ضمن التحضيرات لخوض مونديال 2026، بعدما أوقعت القرعة المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية التَي تضم إلى جانبه كندا وسويسرا والمنتخب المتأهل من الملحق الأوروبي الأول.