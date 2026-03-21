في واقعة صادمة تهز الأوساط الرياضية، أوقفت الشرطة الإسبانية مدافع المنتخب الإنجليزي السابق نيل كليمنت، بعد مداهمة نادٍ يُشتبه في تورطه بأنشطة غير قانونية تتعلق بالمخدرات، داخل مركز «لاس تيراثاس» التجاري في منطقة ريفييرا ديل سول بمدينة ميخاس.

وبحسب المعطيات، جاءت العملية بعد تحركات مريبة رصدتها الشرطة، تمثلت في تردد أشخاص على الموقع وخروجهم منه بطريقة أثارت الشكوك، ما دفع عناصر الأمن إلى تنفيذ مراقبة دقيقة للمكان.

خيط البداية.. زبون يكشف المستور

القصة بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، بدأت عندما أوقفت الشرطة أحد الزبائن، ليُعثر بحوزته على كيس محكم الإغلاق يحتوي على مادة القنب، وأفاد بأنه حصل عليه لتوه من داخل الموقع. هذا الاعتراف فتح الباب أمام مداهمة المكان، حيث ضبطت السلطات كميات إضافية من المخدرات إلى جانب مبالغ مالية.

الاعتقال بالأصفاد.. نهاية مشهد صادم

وخلال المداهمة، أُلقي القبض على النجم نيل كليمنت—الذي دافع عن أندية بارزة مثل تشيلسي ووست بروميتش—حيث تم اقتياده مكبلاً بالأصفاد من الموقع على يد عناصر أمن بملابس مدنية، في مشهد أثار صدمة المتابعين.

ويُعد الموقوف نجل لاعب إنجلترا السابق ديف كليمنت، كما أنه شقيق المدرب بول كليمنت، مساعد مدرب منتخب البرازيل الحالي.

إفراج بكفالة.. والتحقيقات مستمرة

ومثل اللاعب السابق أمام المحكمة، حيث قرر القاضي الإفراج عنه بكفالة على ذمة التحقيقات الجارية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضية.

الشرطة: تحركات مريبة قادتنا إلى الضبط

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان لها أن العملية جاءت بعد رصد «تحركات مشبوهة لأشخاص يدخلون ويغادرون الموقع»، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد كافة المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة.