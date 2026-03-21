أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز عن القائمة المستدعاة لخوض وديتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لكأس العالم 2026، والتي خلت من اسم قائد النصر كريستيانو رونالدو.
وأصيب رونالدو بشد عضلي خلال مشاركته أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي نهاية الشهر الماضي، وقد صرح مدرب النصر جورجي جيسوس أن إصابة رونالدو كانت أخطر من المتوقع، ويخضع حالياً لبرنامج علاجي في إسبانيا.
وسيعول مدرب البرتغال على زميل رونالدو في النصر جواو فيلكس، إلى جانب نجم الهلال روبن نيفيز في القائمة التي ستخوض جولة في أمريكا الشمالية.
قائمة البرتغال
حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (ولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتينغ لشبونة).
الدفاع: ماثيوس نونيز (مانشستر سيتي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة)، ريناتو فيغا (فياريال)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، توماس أروخو (بنفيكا).
الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، ماتيوس فرنانديز (وست هام)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، رودريغو مورا (بورتو).
الهجوم: ريكاردو هورتا (براغا)، بيدرو جونسالفيس (سبورتينغ لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافائيل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، غونزالو غيديس (ريال سوسيداد)، غونزالو راموس (باريس سان جيرمان).
Portugal national team coach Roberto Martinez announced the squad called up for the friendlies against Mexico and the United States in preparation for the 2026 World Cup, which did not include the name of Al-Nassr captain Cristiano Ronaldo.
Ronaldo suffered a muscle strain during his participation against Al-Fayha in the Saudi Roshan League at the end of last month, and Al-Nassr coach Jorge Jesus stated that Ronaldo's injury was more serious than expected, and he is currently undergoing a treatment program in Spain.
Coach Martinez will rely on Ronaldo's teammate at Al-Nassr, João Félix, along with Al-Hilal star Ruben Neves in the squad that will tour North America.
Portugal Squad
Goalkeepers: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting Lisbon).
Defense: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting Lisbon), Renato Veiga (Villarreal), Antonio Silva (Benfica), Thomas Araújo (Benfica).
Midfield: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Matheus Fernandes (West Ham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Porto).
Attack: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting Lisbon), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting Lisbon), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).