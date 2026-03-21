أعلن مدرب منتخب البرتغال روبرتو مارتينيز عن القائمة المستدعاة لخوض وديتي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لكأس العالم 2026، والتي خلت من اسم قائد النصر كريستيانو رونالدو.

وأصيب رونالدو بشد عضلي خلال مشاركته أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي نهاية الشهر الماضي، وقد صرح مدرب النصر جورجي جيسوس أن إصابة رونالدو كانت أخطر من المتوقع، ويخضع حالياً لبرنامج علاجي في إسبانيا.

وسيعول مدرب البرتغال على زميل رونالدو في النصر ​جواو فيلكس، إلى جانب نجم الهلال روبن نيفيز في القائمة التي ستخوض جولة في أمريكا الشمالية.

قائمة البرتغال

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (ولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتينغ لشبونة).

الدفاع: ماثيوس نونيز (مانشستر سيتي)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، غونزالو إيناسيو (سبورتينغ لشبونة)، ريناتو فيغا (فياريال)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، توماس أروخو (بنفيكا).

الوسط: روبن نيفيز (الهلال)، سامو كوستا (مايوركا)، ماتيوس فرنانديز (وست هام)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، رودريغو مورا (بورتو).

الهجوم: ريكاردو هورتا (براغا)، بيدرو جونسالفيس (سبورتينغ لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافائيل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، غونزالو غيديس (ريال سوسيداد)، غونزالو راموس (باريس سان جيرمان).