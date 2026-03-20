شهدت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عودة اللاعب سلمان الفرج، بعد غياب أكثر من سنتين بسبب إصابته بالرباط الصليبي وخلافه مع المدرب السابق «مانشيني»، إذ اختاره المدير الفني «رينارد» للمعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر مارس، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداد الأخضر لكأس العالم FIFA 2026، وبذلك تكون شارة القيادة بين اللاعبين «الفرج» وزميله «سالم الدوسري» الذي قاد الأخضر في الاستحقاقات الماضية، فهل تستمر القيادة للدوسري أم تعود للفرج؟



يذكر أن قائمة الأخضر ضمّت (25) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.



وسيُقام المعسكر في محافظة جدة وجمهورية صربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، حيث سيستضيف «الأخضر» منتخب مصر وديًا يوم 27 مارس على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم 31 من الشهر ذاته.



وفي إطار البرنامج الفني ذاته، تقرر إقامة معسكر موازٍ للمنتخب الوطني (B) في محافظة جدة خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاماً.



وضمّت القائمة (25) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محزري، نواف بوشل، محمد أبو الشامات، إسلام هوساوي، ماجد كنبة، عيد المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبدالعزيز العليوة، ثامر الخيبري، فهد الزبيدي.



وتعدّ إقامة معسكر للمنتخب (B) امتدادًا لمراحل إعداد المنتخب الوطني للمونديال، بهدف الوقوف على مستويات جميع اللاعبين عن قرب وتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين ومنحهم الفرصة للدخول ضمن خيارات الجهاز الفني قبل الاستحقاقات القادمة.



يُذكر أن المنتخب الوطني الأول يأتي ضمن المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم FIFA 202، إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.