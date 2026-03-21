أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضحت الداخلية أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وبقية المناطق. وكانت الحملات الميدانية التي نظمتها الداخلية في المناطق كافة في الفترة من 12 حتى 18 / 3 / 2026 أسفرت عن ضبط (22931) مخالفًا، منهم (17181) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3931) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1819) مخالفًا لنظام العمل وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1635) شخصًا (29%) منهم يمنيو الجنسية، و(68%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى (03%)، كما تم ضبط (40) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط (36) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29564) وافدًا مخالفًا، منهم (26714) رجلًا، و(2850) امرأة وأحيل (21133) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(3285) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7761) مخالفًا.