فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري في أصفهان قتل، أقر الحرس الثوري الإيراني اليوم (الجمعة)، باغتيال المتحدث باسمه علي محمد نائيني، خلال هجمات أمريكية -إسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجوي هاجم بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الليلة الماضية إيران، وقتل المتحدث ورئيس منظومة الدعاية في الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، مؤكداً أنه شغل عدة مناصب في مجالي الدعاية والإعلام، خلال العامين الأخيرين.

واتهم الجيش الإسرائيلي في بيانه نائيني بنشر دعاية الحرس الثوري إلى وكلائه في أنحاء الشرق الأوسط بهدف التأثير والدفع بعمليات ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الاستهداف التي طالت العشرات من كبار مسؤولي النظام الذين تم القضاء عليهم خلال العملية.

وهدد الجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة وحزم ضد قادة ومسؤولي النظام الإيراني.

وكان نائيني قبل مقتله، أكد أن طهران مازالت تنتج الصواريخ، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى أن إيران لم تعد تملك القدرة على تصنيع الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت في وقت سابق اليوم، مقتل الجنرال إسماعيل أحمدي مسؤول الاستخبارات في الباسيج، وبحسب وكالة «تسنيم» فإن العميد إسماعيل أحمدي قتل إلى جانب 3 آخرين أمس بغارة أمريكية إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم أهدافا إيرانية بمنطقة نور شرق طهران، في حين ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن 16 سفينة أحرقت جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على ميناء بندر لنجة، وذلك بعد معلومات ذكرتها أمبري لأمن النقل البحري وأشارت فيها إلى أن هناك ضربة أمريكية - إسرائيلية استهدفت ميناء بندر لنجة في إيران.