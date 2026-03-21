كشفت شبكة CBS NEWS أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تُجري استعدادات مكثفة لعملية برية محتملة في إيران. ونقلت عن مصادر قولها: إن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) أعدوا خططاً تفصيلية لسيناريو نشر قوات برية.



قادة عسكريون يدعمون الخيار



ولفتت المصادر إلى تقديم قادة عسكريين طلبات محددة لدعم هذا الخيار، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي خطواته القادمة ضمن الصراع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.



وحسب مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن الرئيس ترمب يدرس ما إذا كان سينشر قوات برية في المنطقة، فيما لا يزال من غير الواضح في أي ظروف قد يوافق على استخدام هذه القوات على الأرض.



وقال ترمب للصحفيين في المكتب البيضاوي رداً على سؤال بشأن إرسال قوات برية إلى إيران أمس (الخميس): «لا، لن أرسل قوات إلى أي مكان»، لكنه استدرك: «وإذا كنت سأفعل، فلن أخبركم بالتأكيد».



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: «من مهام البنتاغون إجراء الاستعدادات لتوفير أقصى قدر من الخيارات للقائد الأعلى، وهذا لا يعني أن الرئيس اتخذ قراراً، وكما قال في المكتب البيضاوي، فإنه لا يخطط لإرسال قوات برية إلى أي مكان في الوقت الحالي».



دراسة السيطرة على خارك



وذكرت 4 مصادر لـ«أكسيوس» أن إدارة الرئيس ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو فرض حصار على جزيرة خارك الإيرانية، بهدف الضغط على طهران، لإعادة فتح مضيق هرمز، وسط تعزيزات أمريكية كبيرة إلى المنطقة تتضمن 3 وحدات من مشاة البحرية الأمريكية، التي ستكون ضرورية لخطوة كهذه.



وحسب المصادر فإن خيار احتلال الجزيرة بقوات برية يُبحث بجدية، وإن هناك خياراً آخر يتمثل في فرض حصار بحري لمنع الناقلات من الوصول إلى الجزيرة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.



ويرى «أكسيوس» أن ترمب لا يستطيع إنهاء الحرب مع إيران وفق شروطه، ما لم يكسر قبضة طهران على حركة الشحن عبر المضيق، لكن تنفيذ عملية للسيطرة على جزيرة خارك، التي تقع على بُعد نحو 15 ميلاً من الساحل الإيراني، وتعالج نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية، قد يضع القوات الأمريكية في مرمى النيران بشكل مباشر.



ورجحت المصادر أن تُنفذ هذه العملية بعد أن يضعف الجيش الأمريكي القدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز بشكل أكبر.



وأفصح مصدر مطلع أن الأمر يحتاج نحو شهر لإضعاف الإيرانيين أكثر عبر الضربات، ثم السيطرة على الجزيرة، وبعدها استخدام ذلك كورقة ضغط في المفاوضات.



نشر المزيد من جنود المشاة



ونقلت «رويترز» اليوم (الجمعة) عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي بدأ في نشر سفينة حربية برمائية ضخمة تحمل آلافاً من جنود مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في الشرق الأوسط، تزامناً مع إشادة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في رسالته الثانية «بوحدة الإيرانيين، ومقاومتهم».



وأكدت أن واشنطن تدرس نشر قوات إضافية للقيام بمهام منها ⁠عمليات إنزال. وتسعى الولايات المتحدة جاهدة لمعاودة فتح مضيق هرمز، وهو ‌ممر مائي في الخليج أغلقته إيران منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها قبل نحو 3 أسابيع.