تدخل الحرب في إيران أسبوعها الرابع، اليوم(السبت)، فيما يتواصل التصعيد من الجانبين، من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر على احتمالات وقف إطلاق النار.



تصاعد أعمدة الدخان في طهران



وأكد إعلام إيراني سماع دوي انفجارات في شارع بيروزي بطهران، وتفعيل الدفاعات الجوية، فيما شن الجيش الإسرائيلي ضربات على العاصمة الإيرانية. وتصاعدت أعمدة الدخان في طهران بعد القصف، وسط تقارير إيرانية عن انفجار قرب مقر الأركان العامة للقوات الجوية في طهران.



وتعرضت مواقع في بندر عباس لضربات جوية ما تسبب في 6 انفجارات على الأقل، واستهدف ميناء بندر عباس والقاعدة البحرية ومصنع للأسلحة البحرية في الميناء. ودوت انفجارات قوية في دزفول بالأهواز جنوب غربي البلاد.



وتعاملت الدفاعات الإسرائيلية مع صواريخ أطلقت من إيران تجاه وسط إسرائيل وجنوبها. وسقطت شظايا للصواريخ وسط إسرائيل، في منطقتي غوش دان وريشون لتسيون بتل أبيب. وتحدث إعلام إسرائيلي عن تضرر مبان في ريشون لتسيون جراء شظايا صاروخ عنقودي.



غارات على أهداف للنظام



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية فجر السبت، على أهداف للنظام في طهران، بعد رصد إطلاق عدة صواريخ إيرانية نحو إسرائيل، فيما تحدث إعلام إيراني عن استهداف موقع في الأهواز بعدة ضربات، وقصف على محيط غرب طهران وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق.



وأكد إعلام إسرائيلي إطلاق صفارات إنذار في الجليل ومسغاف عم، تم بالتزامن الإبلاغ عن انفجارين بقاعدة للحرس الثوري في بوشهر فجر اليوم، واستهداف معهد أبحاث النفط في طهران، إضافة إلى سماع دوي 8 انفجارات قرب منطقة «بهشتي» في طهران، بحسب إعلام إيراني.



استهداف مواقع إنتاج صواريخ باليستية



من جانبه، كشف معهد الحرب الأمريكي غارات استهدفت مواقع إنتاج صواريخ باليستية في طهران، لافتا إلى أن 3 ضربات استهدفت قاعدة صواريخ شمران جنوبي إيران.



وجدد مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة تأكيده على أن الرئيس دونالد ترمب لديه جميع الخيارات بما فيها نشر قوات داخل إيران. وقال: «نفضل تدمير منشآت إيران النووية من البحر أو الجو».



فيما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، أن إيران منفتحة على أي مبادرة لإنهاء الصراع، وإنهاء الحرب بشكل دائم. ولفت إلى أن العديد من الدول تحاول التوسط لإنهاء الحرب.