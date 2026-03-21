أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يمكن أن يبدأ الحوار مع إيران لكنه لا يريد وقف إطلاق النار في الوقت الحالي.



المرور الآمن في مضيق هرمز



وقال ترمب خلال حديثه إلى وسائل الإعلام أثناء مغادرته البيت الأبيض في واشنطن متوجهاً إلى فلوريدا: «إن هناك الكثير من المساعدة» تشتد الحاجة إليها لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مضيفاً أنه «سيكون من الجيد» أن تنخرط دول مثل الصين واليابان في ذلك الأمر.



وأعرب عن اعتقاده أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب بمجرد أن تستكمل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية.



وأكد ترمب أن المعركة في إيران حسمت عسكرياً. وأضاف على حسابه في «تروث سوشيال»: «لن ننسى أن الحلفاء في الناتو رفضوا المساعدة في إيران». وشدد ترمب لاحقاً على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أنه «لم يتبق قادة نتحدث إليهم» في إيران.



أعضاء الناتو جبناء



وأفاد بأن «الحلفاء في الناتو يرفضون المساعدة في مضيق هرمز، ويتذمرون من ارتفاع أسعار النفط». واتهم ترمب أعضاء الناتو بأنهم «جبناء»، لعدم تعاونهم في الحرب على إيران.



وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «من دون الولايات المتحدة حلف الناتو مجرد قوة جوفاء! لم يرغبوا في الانضمام إلى المعركة لوقف إيران النووية. والآن، بعد أن حُسمت هذه المعركة عسكرياً، مع مخاطر ضئيلة للغاية بالنسبة لهم، يتذمرون من ارتفاع أسعار النفط التي يُجبرون على دفعها، لكنهم يرفضون المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي مناورة عسكرية بسيطة تُعد السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط. من السهل عليهم القيام بذلك، مع مخاطر ضئيلة للغاية. جبناء، ولن ننسى!».



تكثيف العمليات العسكرية



وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أمريكيين القول إن الولايات المتحدة كثّفت عملياتها العسكرية فوق مضيق هرمز، كما أنها قد ترسل سفناً حربية لتأمين الملاحة.



وأوضحت واشنطن أنها تستخدم طائرات هجومية ومروحيات أباتشي لاستهداف الزوارق الإيرانية ضمن خطة البنتاغون لتأمين الملاحة في الممرّ، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تستمر لأسابيع تمهيداً لإعادة فتح المضيق أمام حركة الشحن.



وتأثرت بشدة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات ورفع الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عامين تقريباً.



وأمر ترمب الثلاثاء مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية لمجمل التجارة البحرية عبر الخليج. وقال إن البحرية الأمريكية ستبدأ «في حال الضرورة» بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز «في أقرب وقت ممكن».