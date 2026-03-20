أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) إيقاف جندي في الاحتياط كان يخدم في منظمة الدفاع الجوي «القبة الحديدة» على خلفية الاشتباه بالتجسس لصالح إيران وتسريب معلومات مقابل مبالغ مالية عن منظومة «القبة الحديدية».



وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الجندي راز كوهن الذي يقيم في القدس والبالغ من العمر 26 عاماً تم الاشتباه به أخيراً بارتكابه مخالفات أمنية، تتضمن التواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، بغية تنفيذ مهمات أمنية تحت إشرافها، موضحة بأنه وفي إطار عمله في قوات الاحتياط تواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية وكلف بتوجيه منهم بتنفيذ عدة مهمات أمنية، خصوصاً نقل معلومات حساسة في مجال الأمن كان يطلع عليها في إطار مهماته.



وأشارت إلى أن التحقيقات خلصت إلى أن المشتبه به كان على دراية بأنه على اتصال مع كيانات إيرانية وتلقى مقابلا ماديا، وذلك بعد تحذير جهاز الاستخبارات الداخلي (الشاباك) عبر شبكات التواصل الاجتماعي من محاولات الاستخبارات الإيرانية اختراق صفوفه بتجنيد عملاء له.



وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت أمس القبض على 97 شخصاً بتهمة الانتماء إلى جيش إسرائيل، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإن هذه العمليات نُفّذت ضمن سلسلة تحركات أمنية واسعة، أسفرت عن تفكيك شبكات كانت تخطط لأعمال شغب وعنف بالتزامن مع نهاية العام..