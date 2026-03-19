بعد فراغ اللاعبين ثيو هيرنانديز وفرانك كيسيه من مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي جمعت الأهلي ونظيره الهلال على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت هلالية بركلات الترجيح (4-2) عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، استدعى الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا وساحل العاجل اللاعبين هيرنانديز وكيسيه لمعسكري المنتخبين خلال فترة التوقف الدولية القادمة، إذ من المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا نظيره البرازيلي يوم الخميس الموافق 26 مارس ودياً، قبل أن يلتقي نظيره الكولومبي يوم الأحد الموافق 29 من الشهر ذاته، فيما سيخوض منتخب ساحل العاج خلال فترة التوقف مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية، يوم السبت القادم، ثم أمام اسكتلندا يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري. ويؤكد اختيار اللاعبين قوة المنافسة في دوري روشن السعودي، الذي شهد عودة الكثير من النجوم لمنتخباتهم المشاركة في المونديال.