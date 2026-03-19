كشف مدرب ليفربول آرني سلوت سبب طلب نجم الفريق محمد صلاح استبداله خلال مواجهة غلطة سراي، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأهدر النجم المصري ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، لكنه عوض ذلك بتسجيل هدف رائع في الدقيقة 62، واُستبدل قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي ودخل كودي غاكبو بدلاً منه.

سبب استبدال صلاح

وقال سلوت في تصريحات نقلها موقع ناديه رداً على سبب طلب صلاح استبداله: «لا أعتقد أن صلاح طلب الاستبدال لأنه سجل ما يكفي من الأهداف، بل لأنه شعر بشيء ما (إصابة)، لذا دعونا نرى كيف سيكون وضعه في نهاية الأسبوع وما بعده».

إشادة بالهدف الرائع

وعن هدف صلاح الرائع في مرمى غلطة سراي، أضاف: «يدل هذا على الكثير من قدراته، فبعد إضاعته ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، سجّل هذا الهدف، قد يكون الأمر صعباً أحياناً على اللاعب أو الفريق، لذا نهنئ الفريق على أدائه في الشوط الثاني، فقد واجهنا العديد من النكسات هذا الموسم، حيث أهدرنا فرصاً كثيرة في الشوطين الأول والثاني دون أن نستغلها بالشكل الأمثل».

وختم سلوت حديثه قائلاً: «صلاح أظهر روحاً قتالية في الشوط الثاني، حيث قدم تمريرة حاسمة رائعة لهوغو، ثم سجل هدفاً مميزاً، كما فعل في العديد من مباريات هذا الملعب ومع هذا النادي، حيث توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى. هذا يدل على قوته الذهنية، وبالتأكيد على قوة الفريق أيضاً، لأن الصعوبات التي واجهناها هذا الموسم أمر لا بد من مناقشته».

أزمة سابقة بسبب عدم المشاركة

وكان صلاح قد دخل في أزمة مع آرني سلوت في ديسمبر الماضي بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، إلا أن النجم المصري استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة.