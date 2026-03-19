رغم تراجع مستواه في فترات من الموسم، يبقى الهلال الرقم الثابت في كل سباق، والفريق الوحيد الذي ينافس على جميع البطولات، بل ويضع نفسه مرشحًا أول للقب في كل مسار يخوضه.



في دوري روشن، يدخل الهلال المنافسة كأبرز المرشحين للقب رغم ضغط النصر والأهلي، مستندًا إلى خبرته وطول نَفَسه في حسم السباقات الطويلة. وفي آسيا، يكرر حضوره كمرشح أول في دوري أبطال النخبة إلى جانب الأهلي والاتحاد، مستفيدًا من تاريخه القاري وثقله الفني. أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد بلغ النهائي أمام الخلود، ليكون على بُعد خطوة من لقب جديد.



الهلال هذا الموسم لا يقدم أفضل نسخه، لكنه يقدم ما يكفي ليبقى في الواجهة... فريق يعرف كيف ينافس، وكيف يصل.



ورغم العتب على مستوياته مع إنزاغي وطريقته، يقترب الهلال بهدوء من أغلى ألقاب الموسم، مؤكّدًا أن الكبار لا يحتاجون للكمال، بقدر ما يحتاجون للحضور في اللحظة الحاسمة.



* النصر: (الدوري، آسيا 2).



* ⁠الاتحاد: (آسيا النخبة).



* ⁠الأهلي: (الدوري، آسيا النخبة).



الهلال: (الدوري، آسيا النخبة، كأس الملك).