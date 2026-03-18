تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية نحو ملعب الإنماء لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتبلغ القيمة السوقية لهذه المواجهة أكثر من 360 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركيت».



ويتفوق فريق الهلال على مضيفه الأهلي من ناحية القيمة السوقية بفارق 19.22 مليون يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال 190 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 170.78 مليون يورو.



ويتصدر المهاجم الأوروغوياني بصفوف الهلال داروين نونيز قائمة أغلى لاعبي الفريقين قيمة سوقية، إذ تصل إلى 35 مليون يورو، رغم استبعاده من قائمة الهلال محلياً وبقائه آسيوياً فقط، يليه زميله الفرنسي ثيو هيرنانديز بالتساوي مع مواطنه المحترف بصفوف الأهلي إنزو ميلوت بقيمة سوقية تصل إلى 28 مليون يورو.



أبرز لاعبي الهلال كقيمة سوقية:



داروين نونيز 35 مليون يورو



ثيو هيرنانديز 28 مليون يورو



روبن نيفيز 25 مليون يورو



أبرز لاعبي الأهلي كقيمة سوقية:



إنزو ميلوت 28 مليون يورو



جالينو 22 مليون يورو



إيفان توني 20 مليون يورو