فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم العالم بقرار تاريخي، تمثل في سحب لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة من البطل منتخب السنغال واعتباره خاسرا في النهائي أمام منتخب المغرب بنتيجة (3-0).



‏واعتمدت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، وجاء القرار بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي، وإلغاء قرار اللجنة التأديبية، مع تأكيد أن منتخب السنغال خالف لوائح البطولة وفق المادتين 82 و84.



‏ القرارات:

• إيقاف لاعب منتخب المغرب إسماعيل صيباري مباراتين (واحدة منها مع إيقاف التنفيذ).

‏• إلغاء الغرامة المالية عليه (100 ألف دولار).

‏• تخفيض غرامة الاتحاد المغربي في قضية «جامعي الكرات» إلى 50 ألف دولار.

‏• تثبيت غرامة 100 ألف دولار بسبب التدخل في منطقة تقنية الفيديو (VAR).

‏• تخفيض غرامة «حادثة الليزر» إلى 10 آلاف دولار.

ويعتبر هذا القرار هو الأول تاريخياً في سحب بطولة قارية من منتخب بعد تحقيقها، في حادثة فريدة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.