حقق فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي ريمونتادا تاريخية على حساب ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 5/0 (مجموع اللقاءين 5/3)، وذلك على ملعب خوسيه الفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



أحرز أهداف سبورتنغ لشبونة الخمسة كل من: جونزالو إيناسيو (د: 34)، بيدرو جونشالفيس (د: 61)، لويس خافيير سواريز من ركلة جزاء (د: 78)، اراوجو (د: 92)، رافاييل نيل (د: 120+1).



ورغم تفوق بودو جليمت بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب، إلا أن سبورتنغ لشبونة تمكن من إدراك التعادل بتسجيله ثلاثة أهداف نظيفة في الأشواط الأصلية لتمتد المباراة لشوطين إضافيين. واستطاع لشبونة أن يضيف هدفين ليظفر ببطاقة التأهل لدور ربع النهائي فيما غادر الفريق النرويجي البطولة بعد مشوار حافل قدمه في دور المجموعات والملحق، ولكن انتهت مغامرته بخسارته القاسية من مضيفه سبورتنغ لشبونة.