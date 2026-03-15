عبر بيان رسمي جدّدت شركة نادي الهلال استغرابها من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية المستقطبة لقيادة مباريات دوري روشن السعودي من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في عدد من مباريات الموسم الرياضي الجاري، كان آخرها مواجهة الفريق الأول أمام مضيفه «الفتح».



‏وأوضحت الشركة أن النادي يلتزم بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفق متطلبات لجنة الحكام بهدف استقطاب طواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات ويتواكب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها، إلا أن استمرار استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية متواضعة يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، مشددة على أهمية الارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، خصوصًا مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم.



‏وشدّدت الشركة على تعذّر الاستعانة بطواقم تحكيمية محلية لقيادة مباريات الهلال؛ في ظل تكرّر عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية أخيرًا، التي أسهمت في تغيير عدد من النتائج، الأمر الذي يستدعي مراجعة آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تواكب مستوى المنافسة.