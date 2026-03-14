حقق فريق الرياض فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي.



وافتتح الاتحاد التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة الرابعة، بعدما استقبل عرضية متقنة من روجر فيرنانديز وحولها برأسية جميلة داخل شباك الحارس ميلان بوريان، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة في المباراة.



وواصل الاتحاد ضغطه بحثًا عن تعزيز النتيجة، وكاد ماريو ميتاي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد عرضية أخرى من روجر فيرنانديز، إلا أن تسديدته مرت خارج مرمى الرياض. ورغم المحاولات المتبادلة من الطرفين، انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.



ومع بداية الشوط الثاني، عاد الرياض بقوة إلى أجواء اللقاء، مستفيدًا من خطأ للحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، ليتمكن لياندرو أنتونيس من إدراك التعادل في الدقيقة 48 بتسديدة سكنت شباك الاتحاد.



واستمر ضغط أصحاب الأرض حتى نجحوا في قلب النتيجة، عندما تصدى رايكوفيتش لتسديدة فيكتور، قبل أن تصل الكرة إلى توزي الذي تابعها بقوة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للرياض.



وفي الوقت بدل الضائع، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الرياض، تصدى لها رايكوفيتش في البداية، لكن مامادو سيلا تابع الكرة وحولها إلى داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 94، مؤكدًا انتصار فريقه.



لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذا الانتصار رفع الرياض رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز السادس.