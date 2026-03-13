أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف لاعب تشيلسي بيدرو نيتو وتغريمه مالياً بعد طرده أمام أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) مطلع الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان أن العقوبة شملت إيقافه مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه إسترليني، بسبب تصرفه بطريقة غير لائقة تجاه طاقم التحكيم عقب الطرد.

غياب نيتو عن مواجهة نيوكاسل

وسيغيب بيدرو نيتو عن مواجهة نيوكاسل يونايتد المقررة غداً (السبت) ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقوبة محتملة من «يويفا»

كما يواجه الجناح البرتغالي إجراء انضباطياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد دفعه أحد جامعي الكرات خلال خسارة فريقه 5-2 أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.