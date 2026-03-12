يشهد الدوري السعودي للمحترفين تنافسًا كبيرًا وصراعًا قويًا بين الأندية الأربعة المتقدمة في سلم ترتيب الدوري، ويواكب هذا السباق والتنافس أرقام فردية وجماعية لافتة، سواءً على مستوى قائمة الهدافين أو قائمة صناعة اللعب أو قوائم السجلات الدفاعية والهجومية، وضعت الدوري في قائمة الدوريات المتابعة والأعلى مشاهدة، والحظيظة بالاهتمام عن كثب من محبي وعشّاق كرة القدم عالميًا، فهذا الموسم من دوري روشن 2025 - 2026 يستحق أن يحوز الأفضلية بين 5 مواسم مضت من تاريخ هذه المسابقة العريقة، ولعل قائمة هدافي الدوري بعد 25 جولة من جولاته تظهر تنافسًا محمومًا بين نجوم الدوري الذين يصنفون ضمن الأفضل على مستوى كرة القدم العالمية، والذين يتقدمهم مهاجم الأهلي إيفان توني بـ 24 هدفًا، مع مهاجم القادسية جوليان كينونيس بذات الرصيد من الأهداف، يليهما قائد النصر ومهاجمه كريستيانو رونالدو بـ 21 هدفًا، وهو الذي حقق لقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين، وبعده يأتي لاعب التعاون روجر مارتينيز بـ 19 هدفًا.



قائمة الهدافين:



- إيفان توني 24 هدفًا.



- جوليان كينونيس 24 هدفًا.



- كريستيانو رونالدو بـ 21 هدفًا.



- روجر مارتينيز بـ 19 هدفًا.