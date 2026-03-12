لأرقام المسجّلة والإحصائيات المرصودة حتى قبيل انطلاق الجولة الـ 26 من دوري روشن 2025 - 2026 تؤكد أن المتابعين أمام نسخة من الدوري السعودي للمحترفين تصنف الأقوى في تاريخ هذه المسابقة العريقة، لأن دوري هذا الموسم 2025 - 2026 جمع بين المنافسة الشرسة، والتألق الفردي، وارتفاع المستوى الفني، وينتظر مع ما تبقي من جولات قليلة أن يكون الصراع على اللقب محتدمًا، ويبدو بأنه سيظل مفتوحًا بين النصر والأهلي والهلال، بينما يواصل القادسية مفاجآته بملاحقته القوية للفرق الثلاثة التي تسبقه في جدول الترتيب حتى الآن، إذ بلغ إجمالي البطاقات الحمراء في الدوري 67 بطاقة خلال منافسات البطولة ،ويتصدر الأخدود قائمة الأندية الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء بعدما تلقى لاعبوه 7 بطاقات، فيما جاء خلفه كل من الأهلي والاتحاد والشباب وضمك بـ 6 بطاقات لكل فريق.



وفي المرتبة التالية حل الخليج والنجمة بـ 5 بطاقات حمراء لكل منهما، بينما حصل الرياض على 4 بطاقات.



كما نال كل من الاتفاق والفتح والخلود ونيوم 3 بطاقات حمراء، في حين تُعد أندية الفيحاء والهلال والنصر والتعاون والحزم الأقل حصولا على البطاقات الحمراء هذا الموسم بواقع بطاقتين لكل فريق.



وتعكس هذه الأرقام التباين في الانضباط بين أندية الدوري خلال الموسم الحالي من المسابقة.