نفى «مشعل السفاعي» وكيل أعمال اللاعب السعودي سعود عبدالحميد، المحترف بصفوف لانس الفرنسي، إي مفاوضات وصلته من الجانب النصراوي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقال:«النصر لم يتواصل معي بشأن سعود عبدالحميد»، وأضاف السفاعي في بودكاست مع «مسفر»:«لا يوجد أي اتفاق مع أي طرف لانتقال سعود عبدالحميد إلى النصر واللاعب متمسك بالبقاء في أوروبا رغم ارتباطه بالعودة إلى نادي الهلال في الفترة الشتوية»، وتابع قائلاً: «إن نادي النصر لم يتواصل معي بشكل مباشر بشأن اللاعب ولكن الهلال أبدى رغبة واضحة وتم التواصل مع روما ولانس والنادي الفرنسي رفض رحيله بسبب حاجته لخدماته»، وتابع يقول: «نادي لانس رفض عرضًا لإنهاء إعارة سعود عبدالحميد ولذلك لم تكتمل محادثات عودته إلى الهلال واللاعب حاليًا يسير بشكل ممتاز في تجربته مع النادي الفرنسي ولا يفكر إطلاقًا في العودة إلى الدوري السعودي في الوقت الراهن ولديه عروض من أندية أوروبية»، وواصل: «اللاعب حاليًا يركز على التواجد مع منتخب السعودية في كأس العالم 2026 ثم سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله».