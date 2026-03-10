قلل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني اليوم (الثلاثاء) من أهمية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتكثيف الهجوم على إيران حال توقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.



وكتب لاريجاني في منشور على «إكس»: «الشعب الإيراني لا يخشى تهديداتكم الجوفاء فقد عجز أكبر منكم عن محوه، فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول»، مضيفاً: مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع أو يتحول لمضيق اختناق للحالمين بالحروب.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حذر في وقت سابق اليوم، من أن الولايات المتحدة سترد بقوة ساحقة في حال أقدمت إيران على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن أي خطوة من جانب إيران لوقف حركة النفط في المضيق ستقابل بضربات أمريكية أقسى بعشرين مرة من أي ضربات سابقة تعرضت لها طهران.



وهدد إيران بالموت قائلاً: «سيحل على إيران الموت والنار والغضب إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز».