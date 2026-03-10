كشف مدرب الأفريقي فوزي البنزرتي حقيقة استبعاد اللاعب الجزائري توفيق الشريفي من إحدى مباريات الفريق في بطولة الدوري التونسي بسبب إصراره على الصيام.

وتزعم تقارير صحفية أن فوزي البنزرتي لا يفرض على اللاعبين الإفطار في شهر رمضان، لكنه لا يعتمد أي لاعب صائم في التشكيلة الأساسية لضمان الجاهزية البدنية الكاملة، وهو ما نفاه «شيخ المدربين» جملة وتفصيلاً.

موقفه من صيام اللاعبين

وقال البنزرتي في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «ما يُتداول عن استبعادي للاعبين الصائمين من التشكيلة الأساسية للمباريات «كلام فاضي»، توفيق الشريفي كان مصاباً وعاد للمشاركة في لقاء الأمس».

وأضاف المدرب التونسي: «كل لاعب حر في قراره، ومن المستحيل أن أستبعد لاعباً من التشكيلة الأساسية بسبب الصيام».

ترتيب الفريق

ويحتل الأفريقي المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي برصيد51 نقطة، متأخراً بنقطتين فقط عن الترجي متصدر الجدول.