بعد 53 يوماً قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام مدرب نادي النصر «جورجي جيسوس» بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بعد ثبوت مخالفته للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، إثر قيامه بالتجريح والاتهام والإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال، وإثارة الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، حيث قررت اللجنة قبول الشكوى التي تقدم بها نادي الهلال من الناحية الشكلية، والموضوعية، وتغريم المدرب 30 ألفاً لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، و20 ألفاً لنادي الهلال تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.



يذكر أن نادي الهلال قدَّم شكوى ضد «جيسوس»، بشأن قيامه بالتجريح والاتهام والإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال وإثارة الرأي العام عبر المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر بتاريخ 16/01/2026، ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.



الرمان لـ«عكاظ»: عقوبة «جيسوس» تندرج ضمن السلطة التقديرية



من جانبه أكد المستشار القانوني المتخصص في القانون الرياضي سعود الرمان أن القرار الذي صدر بحق مدرب النصر «جيسوس» يتوافق مع أحكام المادة (50) الفقرة (4) من لائحة الانضباط والأخلاق.



وقال في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «الواقعة محل القرار تندرج ضمن إثارة الرأي العام عبر وسائل الإعلام، وهي المخالفة التي نظمتها المادة المشار إليها، والتي نصت على أن العقوبة المقررة لها غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف»، وأضاف: «بناءً على ذلك فإن فرض غرامة مالية بمبلغ 50 ألفاً يعد داخل نطاق العقوبة المقررة نظامًا ومتفقًا مع نص اللائحة، كما تندرج ضمن السلطة التقديرية الممنوحة للجنة الانضباط والأخلاق في تقدير مقدار الغرامة في حدود الحد الأقصى المنصوص عليه».